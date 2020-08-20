Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan çatışma kamerada
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Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan çatışma kamerada

Beyoğlu'nda iki grup geçtiğimiz aylarda sokak ortasında silahla çatışmış, olayda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

20.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:15

Beyoğlu'nda iki grup geçtiğimiz aylarda sokak ortasında silahla çatışmış, olayda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Polis cinayetin failinin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına alırken, yaşanan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu'nda yasa dışı işlerle uğraşan iki grubun rant kavgasında kan aktı. Bir süredir birbirlerine ait mekanları kurşunlayan zanlılar, en son 17 Haziran akşamı Piri Paşa Mahallesi Şabandere Sokak'ta karşı karşıya geldi. Sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmada Enes Peker isimli şahıs hayatını kaybetti. Olayı inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. İki grubun Hasköy bölgesinde gayrimeşru işlerle uğraştıklarını ve birbirlerine üstünlük kurmak için karşılıklı kurşunlama olaylarına karıştıklarını belirleyen polis, zanlıların kimliklerini belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, cinayet zanlısı Berat K.'yi Sultanbeyli'de geçtiğimiz gün gözaltına aldı. Operasyonun devamında iki grup üyesi 9 kişi daha gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 10 zanlı adliyeye sevk edildi. Yaşanan çatışmanın görüntüleri de ortaya çıktı.

(İHA)

Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan çatışma kamerada

Kaynak: İHA

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