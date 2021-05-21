Beyoğlu'nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
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Beyoğlu'nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu Beyoğlu'nda sokakta yürüyen iki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Beyoğlu'nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda sokakta yürüyen iki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan kadın hastanede ameliyata alınırken, mahalleli yaşanan olaya sert tepki gösterdi. Kadının olaydan bir gün önce yakınlarına, "Beni öldürecek" diyerek karakola gidip polis koruması istediği öğrenildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin sokağında yürüyen N.U. (45), kendisini takip eden eski eşi M.A. tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. M.A.'nın silahından çıkan kurşunlar N.Y.'nin göğsüne isabet etti. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. O esnada yoldan geçen bir adam tepki gösterip bağırınca, M.A. silahını bu kez ona doğrulttu ve ateş etti. Ancak kurşun o vatandaşın aracına isabet etti. M.A. olay yerinden koşarak uzaklaşırken, mahalle sakinleri de kanlar içerisinde yerde yatan kadının yanına geldi.

Göğsünden yaralanan kadın ameliyata alındı

Yaralı haldeki kadına ilk müdahaleyi, M.A.'ya tepki gösterdiği için neredeyse canından olacak olan adam ve yoldan tesadüfen geçen bir hemşire yaptı. Mahalleli de durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın, mahallelinin ifadesine göre olay yerine gelen ambulansa bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan N.U. ameliyata alındı.

Bir gün önce polis koruması istemiş

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, N.U. ve M.A.'nın 4 sene önce boşandıkları ve iki çocukları olduğu öğrenildi. Öte yandan N.U.'nıin yakınlarına, "Bu adam silahlandı, beni öldürecek" dediği ve olaydan yalnızca bir gün önce karakola giderek polis koruması istediği ortaya çıktı. Talihsiz kadın, karakoldan polis koruması istediği günün ertesinde evinin sokağında kurşun yağmuruna tutuldu.

"Hani koruyacaktık, hani kadın cinayetleri bitecekti?"

Mahalle sakinlerinden Emre Sefer, "Saat 11.00-11.30 sıralarında boşanmış bir kadın sokakta yürürken eski kocası geliyor ve 3-4 el ateş ediyor. Daha sonra da çok rahat bir şekilde gidiyor. Bu kadın daha dün karakoldaydı. Hani nerede? İnsanlar öldükten sonra 5 tane ekip aracı geliyor. Bunun ne anlamı var ki? Ülkemizde bu kadar kolay mı her şey? Ben çoluğumu, çocuğumu, annemi nasıl sokağa çıkartacağım? Bu adam üstelik benim komşuma da silah doğrulttu, ona da sıktı. Bu insanlar yakalanınca af diliyor, bir iki yıl yatıyor ve çıkıyor ya da hiç yakalanmıyor. Sonra eşitlikten ve adaletten bahsediyoruz. Bu mu adalet? Hani koruyacaktık, hani kadın cinayetleri bitiyordu? Ben şimdi evlensem çocuğumu nasıl dışarı çıkaracağım? Pencerede 3 yaşında bir çocuk vardı ve bu olayı gördü. O çocuğun psikolojisini kim düzeltecek? Çocuk annesine, "Anne ne oldu?" diye soruyor. Kadın kanlar içerisinde yerde yatıyor. Biz Türkiye'yiz, biz Müslümanız öyle mi? Alın, buyurun, görün gün ortasında bu olay yaşandı. Ambulans 20 dakikada geldi. Okmeydanı Hastanesi şurası, arabayla gitseniz 5 dakika sürer. Kadın öldü gitti neredeyse, kalbinden yaralandı. 3 tane mermi yedi, ağır yaralandı. Böyle bir şey olabilir mi yahu?" diyerek olarak tepki gösterdi.

Kalbine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan iki çocuk annesi N.U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Beyoğlu'nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Beyoğlu'nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Beyoğlu'nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Beyoğlu'nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

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