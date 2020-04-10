Beyoğlu'nda sokağa çıkmaları yasak olan ve dilenip mendil satan çocuklar kamerada
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Beyoğlu, Anne, Güncel

Beyoğlu'nda sokağa çıkmaları yasak olan ve dilenip mendil satan çocuklar kamerada

KORONAVİRÜS nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

10.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:07
Beyoğlu'nda sokağa çıkmaları yasak olan ve dilenip mendil satan çocuklar kamerada
KORONAVİRÜS nedeniyle bir dizi tedbir alındı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkmaları yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen, dilenciler hiçbir önlem almadan cadde ve sokaklarda dileniyor. O anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu'nda bir kardın, iki çocukla sokağa çıkarak trafik ışıklarında dilencilik yaptı.  Halıcıoğlu Yanyolu Caddesi'nde  maskesiz oldukları görülen anne ve çocukların kırmızı ışıkta duran sürücülerin yanlarına yaklaşarak para istedikleri görüldü.  Bunun yanı sıra mendil satan maskesiz çocuklar da seyir halindeki otomobillerin önlerine atlayarak trafiği tehlikeye soktu.  Bu arada trafik ışıklarında sürücülerden para isteyen bir çocuk anne ve babasının evde olduğunu söyleyerek "Ekmek parası için dışarı gönderdiler " dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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