Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
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Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı

20.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:22
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı

Son dakika haberler... HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Beyoğlu'nda çocuklar sokağa akın etti.

HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Beyoğlu'nda çocuklar sokağa akın etti. Kimi halı sahada maç yaparken kimi de ateş yakarak başında ısındı. Polisin gelmesiyle ise çocuklar sağa sola kaçıştı.

koronavirüs tedbirleri kapsamında üçüncü defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Çoğu yerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulurken, Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde ise çocuklar yasağa rağmen sokakta oynadı. Bazıları halı sahada top oynarken bazıları da yolda ateş yakarak ısındı. O anlar ise kameralara yansıdı. Polis ekiplerinin sokağa girdiğini gören çocuklar, sağa sola kaçıştı. Çocuklar, polis gittikten sonra ise sokakta oynamaya devam etti.


- İstanbul
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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