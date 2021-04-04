Son dakika haberi... Beyoğlu'nda sineklik çalan hırsızlar yakalandı
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Son dakika haberi... Beyoğlu'nda sineklik çalan hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda sineklik çalan hırsızlar yakalandı Beyoğlu'nda sineklik çalan İ.A. ve yaşı küçük C.A.Ç. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Beyoğlu'nda sineklik çalan hırsızlar yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda sineklik çalan İ.A. ve yaşı küçük C.A.Ç. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu, Yahya Kahya Mahallesi, Aynalı Çeşme Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde üç adet sineklik çalınması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 adet sinekliği çaldığını tespit edilen İ.A. ve yaşı küçük C.A.Ç. isimli şüphelileri dün yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar, bugün adli makamlara sevk edildi.

Son dakika haberi... Beyoğlu'nda sineklik çalan hırsızlar yakalandı
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda sineklik çalan hırsızlar yakalandı
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda sineklik çalan hırsızlar yakalandı
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda sineklik çalan hırsızlar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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