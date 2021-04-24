Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişinin teslim olma anı güvenlik kamerasında

Beyoğlu'nda kucağında 3-4 yaşlarında çocuk bulunan kişiye silahlı saldırı yapıldı.

Beyoğlu'nda kucağında 3-4 yaşlarında çocuk bulunan kişiye silahlı saldırı yapıldı. Kucağında çocuk olan kişi de silahını çekerek saldırganlara karşılık verirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Babanın 'Kucağımda çocuk var' diye bağırmasıyla 2 kişi oldukları belirtilen saldırganlar kaçtı. Baba Musa K. silahını yere bırakarak polise teslim oldu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 15.45 sıralarında yaşandı. Tarlabaşı Bulvarı Mis Sokakta, kucağında 3-4 yaşlarındaki çocuğuyla yürüyen kişiye 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. Baba da silahını çekerek saldırganlara karşılık verdi. Bu sırada saldırıya uğrayan kişi, 'Kucağımda çocuk var' diye bağırdı. Daha sonra 2 kişi oldukları belirtilen saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, Musa K'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri incelemesi yapan polis sokakta 13 adet boş kovan buldu. Polisin olay sonrası başlattığı soruşturma sürüyor.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİNİN SİLAHINI BIRAKARAK TESLİM OLMA ANI KAMERADAMusa K'nın yakalanma anı ise güvenlik kamarası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların olay yerinden kaçmaları daha sonra da silahlı saldırıya uğrayan Musa K'nın silahını yere koyarak Beyoğlu Güvenlik Büro ekiplerine teslim olması görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı