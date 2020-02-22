Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda, biri ağır 2 kişi yaralandı.

22.02.2020 03:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 03:26
Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bostan Mahallesi Kurdela Sokakta, henüz belirlenmeyen bir nedenle 2 kişiye silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bu arada, yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, kaçan saldırganların yakalanması çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA
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