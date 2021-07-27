Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda güpegündüz yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda güpegündüz yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Örnektepe Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, silahlı bir grup şahıs, mahallede dehşeti yaşattı. Husumetli oldukları kişileri kurşun yağdıran zanlılar, olay yerinden kaçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı