- Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 16 yaşındaki genç ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 16 yaşındaki genç ağır yaralı

15.12.2020 22:24 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:56

- Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 16 yaşındaki genç ağır yaralı Beyoğlu'nda işten evine giden 16 yaşındaki bir genç, henüz belirlenmeyen bir nedenle 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

- Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 16 yaşındaki genç ağır yaralı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda işten evine giden 16 yaşındaki bir genç, henüz belirlenmeyen bir nedenle 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, ekipler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi Tokaç Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, işten çıkarak evine doğru giden berber çırağı Yusuf Tevfik S.sokak arasında kendi yaşlarında 3 kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan Yusuf Tevfik S. saldırıda ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı gence müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Yusuf Tevfik S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

- Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 16 yaşındaki genç ağır yaralı
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 16 yaşındaki genç ağır yaralı
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 16 yaşındaki genç ağır yaralı
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 16 yaşındaki genç ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 16 yaşındaki genç ağır yaralı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 16 yaşındaki genç ağır yaralı
Son dakika haber... Beyoğlu'nda lokantaya silahlı saldırı
Son dakika haber... Beyoğlu'nda lokantaya silahlı saldırı
Kullandığı iş makinesinin altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kullandığı iş makinesinin altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Demet Akbağ Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Neymar Okan Buruk Erol Bulut Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya S 400 Ak Parti Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 16 yaşındaki genç ağır yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 22:56:37. #1.14#
title