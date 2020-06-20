Beyoğlu'nda silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
20.06.2020 00:09 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:15
Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Halıcıoğlu Mahallesi Çakırbeyler Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA