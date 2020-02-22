: Beyoğlu'nda silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

22.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 22.02.2020 08:56

Beyoğlu'nda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, 1'i ağır 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.00 sularında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada, bir kişi yanındaki silahla karşıdaki iki kişiye ateş etmeye başladı. Kavgada isimleri henüz öğrenilemeyen 1'i ağır 2 kişi silahla yaralandı. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ise sokağı güvenlik şeridi ile kapattı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde delil incelemesi yaparken, olay yerinden yaklaşık 7 tane boş kovan olduğu görüldü.

Yapılan incelemenin ardından polis, saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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