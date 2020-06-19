Beyoğlu'nda silahlı kavga: 2 yaralı
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Beyoğlu'nda silahlı kavga: 2 yaralı

Beyoğlu'nda silahlı kavga: 2 yaralı Beyoğlu'nda husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada silahla yaralanan 2 kişi çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken polis olay sonrası araçla kaçtığı söylenilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

19.06.2020 23:44 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:51

Beyoğlu'nda silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada silahla yaralanan 2 kişi çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken polis olay sonrası araçla kaçtığı söylenilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Halıcıoğlu Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında bir süredir henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet vardı. Araçla sokağa gelen kişi yada kişiler husumetli olduğu 2 kişiye kurşun yağdırdı. Olay sonrası şüpheli kaçarken 2 kişi silahla yaralandı. Yaralanan kişiler olay yerine gelen ambulans ile çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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