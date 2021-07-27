Beyoğlu'nda silahlı kavga (2)

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Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta iki grup arkasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar