Beyoğlu'nda silahlı kavga
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Beyoğlu'nda silahlı kavga

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi'nde Hacer Giray ve eşi Enes Berk Giray arasında tartışma çıktı.

Enes Berk Giray, babası Hulusi Giray ve kuzeni olduğu öğrenilen Burak Giray ile tartışmanın ardından dayısının Kanarya Sokak'taki evine giden Hacer Giray'ı almaya gitti.

Eve dönmek istemeyen Hacer Giray babası Mürsel A.'yı telefonla arayarak durumu bildirdi. Buraya gelen Mürsel A, yaşanan tartışmanın ardından dünürü Hulusi Giray tarafından silahla bacağından yaralandı. Mürsel A. da silahla ateş ederek dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray ve Burak Giray'ı öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Mürsel A, Beytullah A. ve İrfan A. hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde gözaltına alınan ve bacağından yaralandığı belirlenen zanlı tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Zanlı Mürsel A'nın ifadesinde Hulusi Giray tarafından bacağından vurulması üzerine silahını kullanarak olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Mürsel A, diğer yaralıların eşinin akrabası olduğunu ancak onları kimin vurduğunu bilmediğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
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