Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta iki grup arkasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar