Beyoğlu'nda silahlı kavga

Bir girişimcinin bittiği andır! Hepsini açtığı çukura gömdü, 500 bin TL kaybı var

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta iki grup arkasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar