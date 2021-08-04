BEYOĞLU'NDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Beyoğlu'nda, 3 kişi arasında çıkan kavgada sırtından bıçaklanan kişi, tabancayla bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladı.