Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada

Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda kucağında 3 yaşlarındaki çocuğuyla yürüyen Musa K., silahlı saldırıya uğradı.

Beyoğlu'nda kucağında 3 yaşlarındaki çocuğuyla yürüyen Musa K., silahlı saldırıya uğradı. Musa K. kendisine ateş eden kişiye silahla karşılık verdi. Olay sonrası yaşanan panik ve Musa K.'nın polis tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Musa K, sokağa çıkma kısıtlamasında bulvar üzerinde 3 yaşlarındaki çocuğuyla yürümeye başladı. O esnada takip ettiği Musa K.'ya arkadan yaklaşan bir kişi, ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan adam da silahını çekerek karşılık verdi. Yaşanan çatışma sırasında Musa K. ve çocuğu yara almazken, saldırgan kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışmanın hemen sonrası o esnada bulvar üzerinde olan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, elinde silahla kaçan Musa K'yı gözaltına aldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi yaşanan çatışmadan dolayı koşuyor. Hemen arkasından ise eli silahlı saldırgan koşarak kaçıyor. Sonrasında ise saldırıya karşılık veren Musa K. silahını yere bırakarak polise teslim oluyor.

Gözaltına alınan Musa K. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Musa K.'nın ilk ifadesinde saldırgan şahsı tanımadığını, memlekette husumetli olduğu bir kişinin tuttuğu bir tetikçi olabileceğini söylediği öğrenildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada
Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki husumetli arasında çıkan kavgada silahlar patladı
İki husumetli arasında çıkan kavgada silahlar patladı
Son dakika! PAYAS'TA 'YÜKSEK SES' TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika! PAYAS'TA 'YÜKSEK SES' TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı
Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 11:11:00. #1.15#

title