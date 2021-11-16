Son dakika! Beyoğlu'nda silahlı çatışma

Kasımpaşa Dereyolu Caddesi Fırın Sokak'ta 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sokak üzerinde yürüdüğü sırada, iki motosikletteki 4 kişi yanına geldi. Motosikletteki kişilerin bellerinden tabanca çıkardığını gören kişi, koşarak bir bina duvarının çıkıntısına sığındı. Motosiklettekiler kendilerinden kaçan kişiye ateş etmeye başlarken, saklanan kişi de tabancasıyla ateş ederek karşılık verdi. Birkaç dakika süren çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, seken kurşunlardan biri caddedeki bir iş yerinin giriş camına isabet ederek patlamasına neden oldu. Saldırıya uğrayan kişinin bulunduğu yerde park halindeki bir otomobile de çok sayıda kurşun isabet etti. Çatışmanın ardından, saldırganlar motosikletleri olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçarken, saldırıya uğrayan kişi de caddeye doğru kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri sokak ve motosikletler üzerinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, eşkali belirlenen saldırganlar ve saldırıya uğrayan kişiyi bulmak için çalışmalara başladı. Caddede esnaflık yapan bir kişi "Silahlı çatışma olmuş dediler. Geldik, karşı komşunun camı kırılmış. Buradaki eczacı komşunun arabasında 4-5 tane kurşun var. Yaralı yok şu anda" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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