Beyoğlu'nda Silahla Yaralama

Ulusal bir televizyon kanalında sunuculuk yapan kişi, arkadaşını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Beyoğlu'nda eğlence mekanından çıkan grupta bulunanlardan G.T'nin elindeki tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun bir arkadaşının ayağına isabet etti.



Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, G.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.



Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan G.T'nin, ilk ifadesinde, yanlışlıkla tabancanın tetiğine dokunduğunu iddia ettiği öğrenildi.