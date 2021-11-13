BEYOĞLU'NDA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEK DAYAĞI

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda M.Y., isimli kişi cep telefonunu çaldırdı. Şikayette bulunan M.Y., cep telefonunu çalan kişilerin arkadaşları tarafından önce dövüldü, ardından şikayetini geri çekmesi için zorla taksiye bindirilip polis merkezine götürülmek istendi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 13 Haziran Pazar günü Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'nin cep telefonu çalındı. Olayın ardından M.Y., polise giderek, cep telefonun çalındığına ilişkin şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, M.Y.'nin cep telefonunun İ.A., tarafından çalındığını tespit etti. Hırsızlık şüpheli İ.A.?nın U.U, E.S, H.A. ve M.T. isimli arkadaşları, önceki gün M.Y.?nin yanına giderek, şikayetçi olduğu için önce dövdüler ardından şikayetini geri çekmesi için zorla taksiye bindirip, polis merkezine götürmek istedi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, U.U, E.S, H.A. ve M.T.'yi gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında, cep telefonunu çalan İ.A. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden U.U, E.S. ve H.A. isimli kişiler hakkında polis merkezinde tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. M.T. ve İ.A. ise 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan tutuklandı.