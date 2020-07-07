BEYOĞLU'NDA SEVGİLİSİNİ SİLAHLA YARALAYAN SALDIRGAN TUTUKLANDI Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda tartıştığı sevgilisini silahla yaralayan Osman A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda tartıştığı sevgilisini silahla yaralayan Osman A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Sevgili oldukları iddia edilen Elmas F. ve Osman A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 65 yaşında olan Osman A. silahını çıkararak sevgilisine ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri 58 yaşındaki Elmas F.'nin sol kasığına isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan Osman A. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kasımpaşa Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli buradaki işlemlerin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Osman A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA