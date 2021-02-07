Beyoğlu'nda sahte parfüm operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Beyoğlu'nda sahte parfüm operasyonunda 1 kişi yakalandı

07.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:23

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 4 bin 467 satışa hazır doldurulmuş sahte parfüm ve parfüm imalatında kullanılan malzeme ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 4 bin 467 satışa hazır doldurulmuş sahte parfüm ve parfüm imalatında kullanılan malzeme ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Şubat'ta Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından adrese düzenlediği baskında S.D'yi (69) yakaladı.

İş yerinde yapılan aramada 4 bin 467 satışa hazır doldurulmuş sahte parfüm, 10 bin etiket, 53 bin boş parfüm kutusu, 6 bidon etil alkol, 1 bidon kolonya, jelatin makinesi ve 3 parfüm kapağı takma makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Beyoğlu'nda sahte parfüm operasyonunda 1 kişi yakalandı
Beyoğlu'nda sahte parfüm operasyonunda 1 kişi yakalandı
Beyoğlu'nda sahte parfüm operasyonunda 1 kişi yakalandı
Beyoğlu'nda sahte parfüm operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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