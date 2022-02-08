BEYOĞLU'NDA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN; SİPARİŞ DEFTERİ DİKKAT ÇEKTİ

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda sahte içki imalathanesine baskın yapıldı. Koçbaşı ile kırılan kapıdan içeri giren polisler, sahte içki dolumu yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Adreste yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. İmalathanede ele geçirilen sipariş defteri dikkat çekti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde sahte içki imalathanesi olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu dün akşam saatlerinde baskın düzenlendi. Binanın kapısını koçbaşı ile kırarak imalathaneye giren polisler, sahte içki imal eden 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

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Demirören Haber Ajansı - Güncel