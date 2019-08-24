Beyoğlu'nda sağlıksız koşullarda çalışan 2 midye imalathanesi mühürlendi

24.08.2019 10:08

Beyoğlu'nda halkın sağlığını hiçe sayarak sağlıksız koşullarda çalışan iki midye imalathanesi mühürlendi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Beyoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Beyoğlu'nda imalathane denetimi yaptı. Denetimlerde halkın sağlığını hiçe sayarak hijyenik olmayan koşullarda ve ruhsatız bir şekilde imalat yapan iki midye imalathanesi tespit edildi. İşyerlerindeki midyelere el konularak imha edildi ve imalathaneler mühürlendi. İBB ekipleri, 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden İstanbul genelinde imalathane ve işyerlerini sağlık koşulları ve ruhsat açısından denetlemeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA