Beyoğlu'nda sağlık çalışanları için hijyen tulumu üretimine başlandı Beyoğlu'nda, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için hijyen tulumu üretimine başlandı.

Beyoğlu'nda, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için hijyen tulumu üretimine başlandı.

Sağlık çalışanlarının virüsten korunmalarını sağlamak amacıyla Beyoğlu İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hijyen tulumu üretimine başlandı. Gönüllü öğretmenlerden ve öğrencilerden oluşan bir ekip tarafından yapılan hijyen tulumu üretimi ile sağlık çalışanlarına destek olunuyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, korona virüs salgınına karşı mücadelede en zor görevin sağlık çalışanlarına düştüğünü belirterek, "İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizden oluşan bir ekip korona virüse karşı ciddiyetle mücadele veren sağlık çalışanlarımız için tulum üretimine başladı. Tüm gönüllülerimize emekleri için teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Beyoğlu Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız" dedi.

Gönüllü öğretmenlerden Neslihan Bilge ise "Korona virüse karşı sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla tulum dikiyoruz. Gönüllü arkadaşlarla tam kadro çalışarak günde 70-80 tane tulum dikmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız tulumlar su geçirmeyen ve nefes alabilen ürünlerdir. Biz de bu zor günlerde destek olabilmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA