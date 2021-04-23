BEYOĞLU'NDA RUHSATSIZ İŞLETİLEN EĞLENCE MEKANINA BASKIN
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BEYOĞLU'NDA RUHSATSIZ İŞLETİLEN EĞLENCE MEKANINA BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda kapalı olması gereken saatlerde, açık olduğu tespit edilen ve restoran işletmesi ruhsatı olan ancak eğlence mekanı olarak kullanılan adrese baskın düzenlendi.

Beyoğlu'nda kapalı olması gereken saatlerde, açık olduğu tespit edilen ve restoran işletmesi ruhsatı olan ancak eğlence mekanı olarak kullanılan adrese baskın düzenlendi. İçeride bulunan ve yasakları ihlal ettiği tespit edilen 17 kişiye 58 bin 973 lira para cezası kesildi.

Polise ekipler, dün gün gece saat 23.50 sıralarında, Beyoğlu'nda kapalı olması gereken saatlerde açık olan bir eğlence mekanı olduğu ihbarını aldı. Baskın düzenlenen eğlence mekanında yapılan kontrollerde, işyerinin restoran ruhsatının olduğu ve eğlence merkezi olarak faaliyette bulunulduğu tespit edildi. Ekipler, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren mekanda 17 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve yasakları ihlal ettiği gerekçesiyle,58 bin 973 lira para cezası kesti. Ayrıca, ruhsatsız olarak işletilen mekanın faaliyetlerine son verildiği öğrenildi.

BEYOĞLU'NDA RUHSATSIZ İŞLETİLEN EĞLENCE MEKANINA BASKIN
BEYOĞLU'NDA RUHSATSIZ İŞLETİLEN EĞLENCE MEKANINA BASKIN
BEYOĞLU'NDA RUHSATSIZ İŞLETİLEN EĞLENCE MEKANINA BASKIN
BEYOĞLU'NDA RUHSATSIZ İŞLETİLEN EĞLENCE MEKANINA BASKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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