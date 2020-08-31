BEYOĞLU'NDA RESTORANA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ VE 2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
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BEYOĞLU'NDA RESTORANA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ VE 2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Beyoğlu'nda çalışanları ile tartıştığı restorana ve çevrede bulunan bir araca ateş eden saldırgan ve yanındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı.

31.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:27

Beyoğlu'nda çalışanları ile tartıştığı restorana ve çevrede bulunan bir araca ateş eden saldırgan ve yanındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, saat 02.10 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları Erkan Ç. ve Barış Ç. ile beraber alkol alıp, cadde üzerindeki bir restorana giden İbrahim U., burada taşkınlık yapmaları nedeni ile çalışanlar tarafından uyarıldı. Kendilerini uyaran çalışanlar ile tartışmaya başlayan 3 arkadaş, restorandan dışarı çıkarıldı. Dışarı çıkarılmasının ardından İbrahim U. kendisine ait silahı çıkarıp ateş ederek, restorana ve park halindeki bir araca zarar verdi. Yaşananların ardından İbrahim U., Erkan Ç. ve Barış Ç. olay yerinden kaçarken, restoran çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda 3 arkadaşı Beyoğlu'nda yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan İbrahim U. ile arkadaşları Erkan Ç. ve Barış Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BEYOĞLU'NDA RESTORANA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ VE 2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: DHA

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