Beyoğlu'nda Ramazan Bayramı coşkusu
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Beyoğlu'nda Ramazan Bayramı coşkusu

Beyoğlu'nda Ramazan Bayramı coşkusu
İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dolayısıyla evlerinde olan vatandaşların Ramazan Bayramı, gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutladı.

Beyoğlu'nda pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dolayısıyla evlerinde olan vatandaşların Ramazan Bayramı, gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutladı.

Beyoğlu Belediyesi pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dolayısıyla evlerinde olan vatandaşların bayramını ilçede gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutladı. Bu kapsamda Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız ilçede otobüsle sokakları gezerek vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşlara bayram şekeri ikram edilirken, Başkan Yıldız ve çocuklar çalınan şarkılara hep birlikte eşlik etti. Etkinlikte konuşan Başkan Yıldız, İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinlilerin yaşadığı acıyı paylaştıklarını ifade etti.

"Gönlümüz şu anda Mescid-i Aksa'da"

Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Ramazan Bayramı'nı ümmet olarak hep birlikte coşkuyla, heyecanla kutluyoruz. Elbette ki gönlümüz şu anda Mescid-i Aksa'da, Beyoğlu'nun Anadolu'nun çocukları bugün dünyaya beraberlik türküsünü söylüyorlar. Acılarını hep birlikte yaşıyoruz, dilerim acılar sona erer. Cümlemizin bayramı kutlu olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ

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