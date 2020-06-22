BEYOĞLU'NDA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI Beyoğlu'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Beyoğlu'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kısa bir süre sonra otomobil durdurularak sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı, Çağlayan istikametinde meydana geldi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Sıracevizler Caddesi'nden Bomonti-Beşiktaş Tüneli'ne doğru kaçan otomobil Feriköy Mezarlığı girişinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından durdurulurken sürücüsü yere yatırılarak kelepçelendi. Polise direnirken yüzünden yaralanan sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. Ekip aracına bindirilen sürücü gözaltına alındı. Polisin şüpheliyle ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA