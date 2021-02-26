Beyoğlu'nda polisin kovaladığı iki hırsızın esnaf tarafından yakalanması kamerada
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Beyoğlu'nda polisin kovaladığı iki hırsızın esnaf tarafından yakalanması kamerada

26.02.2021 13:16 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:27
Beyoğlu'nda polisin kovaladığı iki hırsızın esnaf tarafından yakalanması kamerada

BEYOĞLU'nda farklı işyerinden hırsızlık yapan iki kişiyi polis kovaladı esnaf yakaladı.

BEYOĞLU'nda farklı işyerinden hırsızlık yapan iki kişiyi polis kovaladı esnaf yakaladı. Esnafın hırsızları yakalama anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Taksim İpek Sokak üzerinde pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki hırsız farklı işyerine girerek hırsızlık yaptı. Güvenlik kameralarını izleyen polisler, hırsızların eşkalini belirledi. Ara sokakta eşkale uyan iki kişiyi gören ekipler, şüphelileri kovalamaya başladı. O sırada polisin hırsızları kovaladığını gören esnaf da hırsızların peşine düştü. Kısa bir kovalamacanın ardından Ercan As iki hırsızı da yakaladı. Polisler gelerek hırsızları esnaftan teslim aldı.

HIRSIZ ESNAF KOVALAMACASI KAMERADA

İki hırsızın kaçma anı ve esnafın hırsızları kovalaması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, polisten kaçan iki hırsızın esnaf tarafından kovalanması ve yakalanma anı görülüyor. Yakalanan iki hırsız polise teslim ediliyor.

KOŞARAK HIRSIZLARI YAKALADIBir işyerinde çalışan Musa Uçar "Mesaimiz bitmişti. İşyerinden çıktık giderken köşeden iki kişi geldi. Polis 'yakalayın' deyince arkadaşlar da ani bir refleks ile koşan kişileri yakaladı. Daha sonra polis geldi. Şüphelileri polise teslim ettik. Biz turizm de çalıştığımız için bu tür şeyler daha önce çok yaşandı. Bu olaylara çok kayıtsız kalınıyor. Bu noktada biraz daha hassasız. Acaba bir turiste karşı bir şey mi diye hareket ettik. Sonuç ne olursa olsun. Bizim için suçlunun yakalanması önemliydi. Suçluları yakalanıp polise teslim ettik. Arkadaşlarıma da emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

BEN VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM

Hırsızları yakalayan Ercan As "Biz müdürümle işten çıktık eve giderken koşarak iki şahıs yaklaştı. Arkadan da biri onları kovalıyordu 'Tutun ben polisim' deyince ben o anki refleksle iki kişiyi yakaladım. Polisler geldi. Onlara teslim ettim. Polis tutun deyince hiç tereddüt etmedim. Hemen yakaladım. Ben vatandaşlık görevimi yaptım" diye konuştu. Esnaf tarafından yakalanan iki hırsız polis merkezine götürüldü.


Beyoğlu'nda polisin kovaladığı iki hırsızın esnaf tarafından yakalanması kamerada
Beyoğlu'nda polisin kovaladığı iki hırsızın esnaf tarafından yakalanması kamerada
Beyoğlu'nda polisin kovaladığı iki hırsızın esnaf tarafından yakalanması kamerada
Beyoğlu'nda polisin kovaladığı iki hırsızın esnaf tarafından yakalanması kamerada
Beyoğlu'nda polisin kovaladığı iki hırsızın esnaf tarafından yakalanması kamerada
Beyoğlu'nda polisin kovaladığı iki hırsızın esnaf tarafından yakalanması kamerada
Beyoğlu'nda polisin kovaladığı iki hırsızın esnaf tarafından yakalanması kamerada
Beyoğlu'nda polisin kovaladığı iki hırsızın esnaf tarafından yakalanması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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