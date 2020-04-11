Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı:  2 polis yaralı (ek bilgilerle geniş haber)
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Polis, Güncel

Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı:  2 polis yaralı (ek bilgilerle geniş haber)

BEYOĞLU'nda bir kişi polislere silahlı saldırıda bulundu.

11.04.2020 23:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:42
Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı:  2 polis yaralı (ek bilgilerle geniş haber)
BEYOĞLU'nda bir kişi polislere silahlı saldırıda bulundu. Çıkan silahlı çatışmada bir polis, yaşanan arbedede ise başka bir polis olmak üzere iki polis yaralandı.

2 POLİS YARALI

Olay Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında  meydana geldi. Bir kişi kapalı olan akaryakıt istasyonuna  girmek istedi. O sırada olay yerinde görevli polis ekipleri gelerek duruma müdahale etti. İfadesinde isminin Ali M. olduğunu söyleyen saldırgan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büroda görevli Gürhan K. ve Gökhan O.'yu önce yumruk atarak darp etti. Kargaşada komiser Murat T.'nin silahını alıp ateş eden saldırgan Gürhan K.'yı sağ ve sol  kulundan yaraladı.

SALDIRGAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Takviye gelen polis ekipleri ile  yaşanan çatışmanın ardında saldırgan sağ ve sol bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Silahlı çatışmadan sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ticari araca çok sayıda mermi isabet ettiği görülürken polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay yerine özel harekat  polisleri de sevk edilirken olay yeri inceleme polisler bulvar üzerinde akaryakıt istasyonunun içerisinde çok sayıda boş kovan tespit etti.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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