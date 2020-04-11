Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı Beyoğlu'nda polise ateş açılması sonucu iki polis memuru yaralandı.

Beyoğlu'nda polise ateş açılması sonucu iki polis memuru yaralandı.

Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir benziliğin önünde yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Polis ekiplerinin anında karşılık verdiği olayda, 2 polis memuru yaralandı.

Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan da yaralı olarak yakalandı.

Çevredeki hastanelere sevk edilen ve tedavi altına alınan polis memurları ve saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve saldırının nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA