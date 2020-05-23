Beyoğlu'nda polis uygulamasında ilginç olay
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Beyoğlu'nda polis uygulamasında ilginç olay

Beyoğlu'nda uygulama yapan polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen yolcu alan bir taksiyi çevirdi.

Beyoğlu'nda polis uygulamasında ilginç olay
23.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:35

Beyoğlu'nda uygulama yapan polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen yolcu alan bir taksiyi çevirdi. Ekipler uygulama noktasına yaklaşırken camdan dışarı bir şey atan iki yolcuyu uyuşturucu şüphesiyle gözaltına alırken, taksiciye de kısıtlamaları ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildi. Kısıtlamalara rağmen müşteri taşıyan taksici ise, "Hata ettim, çocuğuma bayramlık alayım dedim, insiyatif kullandım" dedi.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Taksim Tarlabaşı'nda polis uygulaması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Kısıtlamaya rağmen yolcu alan bir taksi, polisler tarafından çevrildi. İddiaya göre çevirmeye gireceğini anlayan 2 yolcu, taksinin camından dışarı bir şey attı. Şahıslardan şüphelenen polis ekipleri araçta titiz bir arama yaptı. İncelemeler sonrası biri kadın 2 şahıs polis ekiplerince uyuşturucu şüphesiyle gözaltına alındı. Polisin aramalarına rağmen şahısların taksiden dışarıya attığı madde bulunamazken şahısların üzerinde sahte dolar çıktı. Taksinin bagajındaki çantayı ise ne yolcular, ne de taksici sahiplendi.

Kısıtlamalara rağmen yolcu alan taksi sürücüsü ise ceza yazılmaması için polis ekiplerine uzun süre dil döktü. Taksiciyi uyaran görevli polis memuru, "Mazereti yok, kurallara uyacaksın, uymazsan karşında ceza olur. Ben inisiyatif kullandım öyle bir durum yok, hata yaptın, cezası kesildi" ifadelerini kullandı. Ceza yiyen taksici ise, "Hata ettim, Arife günüydü, çocuğuma bayramlık alayım dedim, harbiden param yoktu, 150-200 lira koyarım dedim" diyerek kendisini savundu.

(Murat Horoz/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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