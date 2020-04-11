Beyoğlu'nda polis ekiplerine silahlı saldırı...2 polis yaralandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Beyoğlu'nda polis ekiplerine silahlı saldırı...2 polis yaralandı - Haber
Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

Beyoğlu'nda polis ekiplerine silahlı saldırı...2 polis yaralandı

Beyoğlu'nda polis ekiplerine silahlı saldırı...2 polis yaralandı -İki polisin yaralandığı olayda, şüpheli yaralı olarak ele geçirildi Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında kimliği belirsiz kişi yada kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı.

11.04.2020 22:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:07
Beyoğlu'nda polis ekiplerine silahlı saldırı...2 polis yaralandı

Beyoğlu'nda polis ekiplerine silahlı saldırı...2 polis yaralandı

-İki polisin yaralandığı olayda, şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

İSTANBUL - Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında kimliği belirsiz kişi yada kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı. Olayda iki polis yaralanırken, şüpheli ise etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde görevli olan polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda iki polis yaralanırken, ekipler saldırganlara anında karşılık verdi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle bir saldırgan etkisiz hale getirilerek yakalandı. Yaşanan olay üzerine Piyalepaşa Bulvarına özel harekat ekiplerinin aralarında bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler olayın yaşandığı petrol istasyonunun içine şerit çekerek çalışma başlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipler yaralı polisler en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralı saldırgan ise polis kontrolünde hastaneye götürüldü. Saldırganın üzerinden kimlik ve telefon çıkmadığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Beyoğlu'nda polis ekiplerine silahlı saldırı...2 polis yaralandı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı Haber
İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu Haber
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haber
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım Haber
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haber
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi Haber
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Saruhan Oluç Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Pınar Deniz İrem Derici Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ankara Market Zonguldak Para Cezası
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda polis ekiplerine silahlı saldırı...2 polis yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 22:21:54. #1.15#
title