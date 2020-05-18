BEYOĞLU'NDA PES DEDİRTEN OLAY; 13 KİŞİ TOPLUCA GEZİYORLARDI
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BEYOĞLU'NDA PES DEDİRTEN OLAY; 13 KİŞİ TOPLUCA GEZİYORLARDI

Beyoğlu'nda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13 kişilik arkadaş grubu polise yakalandı.

BEYOĞLU'NDA PES DEDİRTEN OLAY; 13 KİŞİ TOPLUCA GEZİYORLARDI
18.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:05

Beyoğlu'nda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13 kişilik arkadaş grubu polise yakalandı. Topluca gezen, sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kişilerden sadece birinin maske taktığı görüldü. Bu kadarına da pes dedirten olayda kişilerin her birine 3 bin 150 lira para cezası kesildi. 

Tüm dünyanın canla başla mücadele ettiği koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 13 kişilik arkadaş grubu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde toplu halde gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve topluca gezerek sosyal mesafe kuralına da uymayan kişilerden sadece bir tanesinin maske taktığı görüldü. Beyoğlu Güvenlik Büro ve Yunus ekipleri tarafından durdurulan 13 kişiye üst araması yapılıp GBT sorgusu yapıldı. Her birine 3 bin 150 lira para cezası kesilen kişiler daha sonra ikişer üçer olarak ayrı yönlere gönderildi. 

Görüntü dökümü--------------------Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yakalanan 13 kişilik arkadaş grubu-Polis ekiplerinin kişilere işlem yapması-12'si maskesiz 13 kişi-Polisin kişileri ikişer üçer olarak ayrı yönlere göndermesi

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

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