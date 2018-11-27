Hırsız, Perdeleme Yöntemiyle Genç Kızın Cep Telefonunu Çaldı
İstanbul'da bir markette genç kızın arkasından yaklaşıp 'perdeleme' yöntemiyle cep telefonunu çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.
İstanbul Beyoğlu'nda bir markette genç kızın arkasından yaklaşarak 'perdeleme' yöntemiyle cep telefonunu çalan zanlı kameralara yakalandı.
POŞETLE PERDELEME YAPTI
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci oldukları öğrenilen iki genç kız alışveriş yapmak için markete girdi. Bu sırada markete gelen bir yankesici poşetle perdeleme yaparak genç kızlardan bir tanesinin cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları saniye saniye marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
YORUMLAR (7)
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Hırsızlara maaş bağlansın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şimdi birileri, bu tipler salıverilsin diye, af çıkartılmasını istemez, umarız. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Adam resmen etrafında dolanıyor ben erkek oldugum halde rahatsız olurum bunlar rahatsız olmamış mı? Hayırdır olm ne geziyorsun etrafımda diyememiş mi? Hey Allahım ya.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bunu dovsen suçlu sensınCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Nasıl olsa ceza almayacağını biliyor onun için rahatça yapıyor, sokun içeri 5 yıl bak bakalım bidaha yapıyormuCevap Yaz 2 Yayından Kaldır