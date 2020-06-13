Beyoğlu'nda patlama
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Beyoğlu'nda patlama

Beyoğlu'nda bir iş yerinde gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada 6 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda patlama
13.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:08

Beyoğlu'nda bir iş yerinde gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada 6 kişi yaralandı.

Piyalepaşa Mahallesi Şengül Sokak'ta aydınlatma malzemesi üreten bir iş yerinin deposunda, gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi.

Patlamada 6 kişi yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Patlama dolayısıyla iş yerinin önünde park halindeki iki araçta hasar oluşurken, çevredeki bazı binaların camları kırıldı.

Olay yerinde gerekli tedbirler alındı

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay yerinde gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada yaralılara acil şifalar dilendi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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