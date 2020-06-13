Beyoğlu'nda patlama
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Beyoğlu'nda patlama

Beyoğlu'nda bir iş yerinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda patlama
13.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:46

Beyoğlu'nda bir iş yerinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Piri Paşa Mahallesi Şengül Sokak'ta aydınlatma malzemesi üreten bir iş yerinin deposunda, tüpten kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi.

Patlamada, ilk belirlemeye göre 6 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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