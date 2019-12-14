Beyoğlu'nda parkta oturan 2 kişi açılan ateş sonucu yaralandı
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Beyoğlu'nda parkta oturan 2 kişi açılan ateş sonucu yaralandı

Beyoğlu'nda, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, parkta oturan 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.

14.12.2019 00:38 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:38
Beyoğlu'nda parkta oturan 2 kişi açılan ateş sonucu yaralandı

'nda, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, parkta oturan 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.

Piyalepaşa Mahallesi Caddesi'ne motosikletle gelen 2 kişi, parkta oturanlara silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Kerem G. ve Kürşat Y, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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