Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Haliç Köprüsü girişinde tel örgülerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 MA 2695 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, yola savruldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA