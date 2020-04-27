Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı yaya hafif yaralandı.
27.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:10
Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı yaya hafif yaralandı.
Dolapdere Irmak Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AEL 221 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Müslüm Ayyıldız'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Ayyıldız, hafif yaralandı.
Ayyıldız, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, kısa süre sonra normale döndü.
Kaynak: AA