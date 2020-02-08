BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI

08.02.2020 04:19 | Son Güncelleme: 08.02.2020 04:19

BEYOĞLU Atatürk Köprüsü girişinde içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Refik Saydam Caddesi Atatürk Köprüsü girişinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Taksim'den Aksaray istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JF 5873 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü girişindeki demir bariyerlere vurarak takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri de yolda yeni bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Takla atan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Kazadan detaylar-Otomobilin çekici ile kaldırılma çalışmaları-Olay yerinden detaylar-Köprü ve çevreden detaylar

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul