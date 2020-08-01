Beyoğlu'nda otomobil sürücüsünü bıçaklayan değnekçi yakalandı Beyoğlu'nda otomobil sürücüsünü bıçaklayan değnekçi yakalandı Beyoğlu'nda vatandaşı bıçaklayan değnekçi, sustalı olarak tabir edilen bıçakla birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu'nda otomobil sürücüsünü bıçaklayan değnekçi yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda vatandaşı bıçaklayan değnekçi, sustalı olarak tabir edilen bıçakla birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Değnekçi adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi'nde dün Kenan S. isimli değnekçi, cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan V.A. isimli sürücüden para isteyerek tartıştı. Değnekçi daha sonrada tartıştığı sürücüyü bıçaklayıp kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı gün Kenan S. isimli şahısı Beyoğlu'nda sustalı olarak tabir bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, değnekçi bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA