BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL KADINA ÇARPTI: 5 SANİYE TEPKİSİ
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BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL KADINA ÇARPTI: 5 SANİYE TEPKİSİ

23.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:01

BEYOĞLU'nda yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.

BEYOĞLU'nda yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar yaya geçidindeki yayalara yeşil ışığın sadece 5 saniye yandığını ve kazanın sebebinin bu olduğunu söyledi. Yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşların daha yolun ortasındayken kırmızı ışığa yakalanma anları kameraya yansıdı. Vatandaşlar bu duruma tepki göstererek önlem alınmasını istedi.

Kasımpaşa Bahriye Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Kazazede kadının yardımına koşan otomobil sürücüsü ve vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Daha sonra sedye ile ambulansa alınan kadın tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar yaya geçidindeki yeşil ışığın sadece 5 saniye yandığını, burada sık sık kaza olduğunu ve kazanın sebebinin yaya ışığının çok kısa yanmasından kaynaklı olduğunu söyledi. Yayalara yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşların daha yolun ortasındayken kırmızı ışığa yakalanması kameraya yansıdı. Vatandaşlar bu duruma tepki göstererek önlem alınmasını istedi. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisleri olay yerinde ölçüm yaparak incelemelerde bulunurken, yayaya çarpan otomobil sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Mahalle sakini Vedat Daldelen, "Burada daha önce de birçok defa kaza oldu. Burası ihmal ediliyor, yaya geçidindeki ışık sadece 5 saniye yanıyor. Çocuklar okul yolunda burayı kullanıyor. İnsanlar daha yolun ortasındayken kırmızı ışık yanıyor. Buraya bir çare bulunmalı, üst geçit mi yapılır ne yapılır bilmiyorum ama bir çözüm bulunmalı. Bu sürede buradan ancak koşarak karşıya geçilebilir" dedi.

Bir başka vatandaş, "Yaya ışığı 5 saniye yanıyor. 5 saniyede insan nereye kadar geçebilir ki, burada insanlar birikse zaten karşıya geçemezler" diye konuştu.

BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL KADINA ÇARPTI: 5 SANİYE TEPKİSİ
BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL KADINA ÇARPTI: 5 SANİYE TEPKİSİ
BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL KADINA ÇARPTI: 5 SANİYE TEPKİSİ
BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL KADINA ÇARPTI: 5 SANİYE TEPKİSİ
BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL KADINA ÇARPTI: 5 SANİYE TEPKİSİ
BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL KADINA ÇARPTI: 5 SANİYE TEPKİSİ
BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL KADINA ÇARPTI: 5 SANİYE TEPKİSİ
BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL KADINA ÇARPTI: 5 SANİYE TEPKİSİ
BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL KADINA ÇARPTI: 5 SANİYE TEPKİSİ
BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL KADINA ÇARPTI: 5 SANİYE TEPKİSİ
BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL KADINA ÇARPTI: 5 SANİYE TEPKİSİ
BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL KADINA ÇARPTI: 5 SANİYE TEPKİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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