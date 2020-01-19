BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN
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BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHABeyoğlu'nda otel olarak kullanılan 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

19.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:20
BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN

Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL DHA

'nda otel olarak kullanılan 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Hüseyin Ağa Mahallesi Halas Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelin 3'üncü katında çıktı. Otelden dumanların yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pencerelerden alevlerin dışarı fırladığı yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü: -----------Yangından görüntüler-Pencereden çıkan alevler-Ekiplerin müdahalesiDetaylar

 


Kaynak: DHA
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