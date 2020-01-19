Beyoğlu'nda otelde yangın -1
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Beyoğlu'nda otelde yangın -1

Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHABeyoğlu'nda otel olarak kullanılan 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

19.01.2020 18:27 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:29
Beyoğlu'nda otelde yangın -1

Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

'nda otel olarak kullanılan 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Hüseyin Ağa Mahallesi Halas Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelin 3'üncü katında çıktı. Otelden dumanların yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pencerelerden alevlerin dışarı fırladığı yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

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: Beyoğlu'nda otelde yangın -1
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