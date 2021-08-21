Beyoğlu'nda otel yangını
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Beyoğlu'nda otel yangını

Beyoğlu'nda otel yangını
Habermetre - Haberler | Toplum

Saat 19: 37 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Bakırköy itfaiye ekiplerimiz ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 19: 37 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Bakırköy itfaiye ekiplerimiz ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olay anında otelde bulunan 15 kişi yangından zarar görmeden olay yerinden tahliye edildi. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre

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