Beyoğlu'nda Otel Yangını

Beyoğlu'nda bir otelin malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karaköy Bankalar Caddesi'ndeki bir otelin bodrum katındaki malzeme deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

Yangın söndürülürken ekiplerin dumanı tahliye çalışmaları sürüyor.

Bu arada otelde mahsur kalan bulunmadığı belirtildi.