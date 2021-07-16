Beyoğlu'nda online eğitim programına katılan kursiyerler sertifikalarını aldı
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Beyoğlu'nda online eğitim programına katılan kursiyerler sertifikalarını aldı

Beyoğlu'nda online eğitim programına katılan kursiyerler sertifikalarını aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda düzenlenen online eğitim programlarına katılan kursiyerler, Bilim Beyoğlu'nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Beyoğlu'nda düzenlenen online eğitim programlarına katılan kursiyerler, Bilim Beyoğlu'nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Beyoğlu'nda vatandaşların pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Online eğitim programları düzenlendi. BESMEK (Beyoğlu Sanat Meslek Eğitimi Kursları) İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İŞKUR ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen Online eğitimler yoğun ilgi gördü. Onlarca branşta düzenlenen kurslara binlerce vatandaş katıldı. Online eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere Bilim Beyoğlu'nda yapılan törenle sertifikaları takdim edildi.

Üniversitelerimizin akademik birikiminden istifade ediyoruz

Sertifika töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün bir turizm bölgesi, kültür ve sanat şehridir. Artık her geçen gün artan üniversite sayısıyla da bir akademi şehri olmuştur. Dolayısıyla belediye olarak yaptığımız faaliyetlerde, gerek kültür sanat gerekse de bugünkü gibi istihdam projelerinde üniversitelerimizin akademik birikiminden istifade etmeyi düşündük. Rumeli ve Kent üniversitemizde turizme ve ticarete katkı olması açısından dijital pazarlama başta olmak üzere farklı alanlarda sertifika programları düzenledik. Pandemi nedeniyle bu eğitim programlarını online olarak yapabildik. Ben işbirlikleri için üniversitelerimize, rektörlerimize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Belediye olarak üniversitelerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla mevcut alanlarla birlikte farklı alanlarda da bu sertifika programlarını devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Çalışmalarımızı daha da yaygınlaştıracağız

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka ise, "Öncelikle bu güzel ortamı sağladığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Üniversitelerimizde yeni dönemde değişiklikler oldu. Bizler de sizlerin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla sizlerle birlikteyiz. Bu çalışmalarımızı sayın başkanımızın desteğiyle bundan sonra daha da yaygınlaştıracağız. Sertifikalarını alan kardeşlerime hayırlı olsun diyorum, inşallah yeni çalışmalarda buluşacağız. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda online eğitim programına katılan kursiyerler sertifikalarını aldı
Beyoğlu'nda online eğitim programına katılan kursiyerler sertifikalarını aldı
Beyoğlu'nda online eğitim programına katılan kursiyerler sertifikalarını aldı
Beyoğlu'nda online eğitim programına katılan kursiyerler sertifikalarını aldı
Beyoğlu'nda online eğitim programına katılan kursiyerler sertifikalarını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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