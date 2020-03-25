Beyoğlu'nda ölü bulunan yaşlı adamın cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü
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Beyoğlu'nda ölü bulunan yaşlı adamın cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü

Beyoğlu'nda ölü bulunan yaşlı adamın cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü Beyoğlu'nda boş bir dükkanda bulunan yaşlı adamın cesedi otopsi yapılması ve kimliğinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

25.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:23
Beyoğlu'nda ölü bulunan yaşlı adamın cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü

Beyoğlu'nda ölü bulunan yaşlı adamın cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü

İSTANBUL - Beyoğlu'nda boş bir dükkanda bulunan yaşlı adamın cesedi otopsi yapılması ve kimliğinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Beyoğlu Kazım Katip Mahallesi Bahriye Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında 65 yaşlarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi cadde üzerinde bulunan boş bir pastahanenin 2'inci katında ölü bulundu. Olay yerine gelen polisler pastahanenin çevresini güvenlik şeridi ile kapattı. Koruyucu kıyafetlerle önlem alan sağlık ekipleri ceset üzerinde ilk incelemeyi olay yerinde yaptı. Yaşlı adamın cesedi ölüm sebebinin anlaşılması için ve kimliğinin tespit edilmesi için adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yaşlı adamın evsiz ve kimsesiz olduğu, sokaklarda eskicilik yaptığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda ölü bulunan yaşlı adamın cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Beyoğlu'nda ölü bulunan yaşlı adamın cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü

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